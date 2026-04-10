Derby di basket la questura stringe sui biglietti per Trieste e la Nord diserta | Così è una presa per il cul*

Il derby di basket tra le due città si avrà senza la presenza della tifoseria organizzata del team triestino, che ha deciso di non partecipare alla partita in programma domenica al Carnera. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio sui social, nel quale si definisce la situazione come una presa per il culo. La questura aveva limitato l'accesso ai biglietti per la partita, causando la reazione dei tifosi.