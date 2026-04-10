Nel match valido per i playoff, la squadra di casa si prepara a sfidare la squadra ospite con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La formazione di casa punta a rafforzare la posizione in classifica, cercando di migliorare il suo piazzamento e di rispondere alle minacce delle avversarie che la seguono in graduatoria. La partita si svolgerà sul campo di casa, con la squadra di casa che mira a confermare la propria posizione.

Vincere in casa dell’Alcione per consolidare la terza piazza, strizzare l’occhio anche alla seconda e rintuzzare gli attacchi di chi insegue. Questo il triplice obiettivo del Lecco che, reduce dalla bella vittoria interna contro il Vicenza già promosso in B, scenderà in campo questa sera alle 20.30 al Breda di Sesto San Giovanni per affrontare, nell’anticipo della terzultima giornata, l’Alcione, settimo della classe ma in calo nelle ultime giornate. A Lecco la parola d’ordine è concentrazione. E nessuna distrazione: perché la terza piazza è importante per saltare i primi turni dei playoff e ogni passo falso, in questo momento, lo si paga assai caro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Derby da playoff. Lecco all’assalto. Il secondo posto è ancora in vista

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