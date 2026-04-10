Deputati espulsi per antifascismo bagarre in aula

Nella giornata di oggi, l’Aula della Camera si è riempita per discutere di un’operazione di espulsione di alcuni deputati, accusati di comportamenti antifascisti. La seduta si è trasformata in una bagarre tra i presenti, mentre la premier ha tenuto un’informativa urgente in seguito a una recente sconfitta elettorale importante. La discussione si è svolta davanti a un numero elevato di deputati, con momenti di tensione e confronto acceso.

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