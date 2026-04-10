Denutrito e disidratato neonato di 15 giorni trovato tra muffa e rifiuti Denunciata la madre

Un neonato di appena 15 giorni è stato trovato da agenti di polizia in condizioni di grave denutrizione e disidratazione, tra muffa e rifiuti. La scoperta è avvenuta in un ambiente abbandonato, dove il bambino era stato lasciato in condizioni di evidente trascuratezza. La madre del neonato è stata immediatamente denunciata per abbandono e maltrattamenti. La situazione ha suscitato forte scalpore tra le persone coinvolte e le autorità.

Sulla coppia pende già un'accusa di omicidio colposo per la morte di un altro bambino. Il bambino sarebbe stato trovato nudo, a dormire su un materasso poggiato su un pavimento sporco, coperto solo da una copertina e circondato da rifiuti, calcinacci e muffe. Il bambino è invece stato affidato alle cure dei sanitari in una struttura neonatologica, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Giornalista, rockettara, animalista, book addicted, vivo il "qui e ora" come il Wing Chun mi insegna, scrivo da quando ho memoria, amo Barcellona e la Union Jack. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Roma, trovato in casa neonato di 15 giorni nudo e denutrito tra rifiuti e droga, arrestato compagno romeno della madre - VIDEOIl controllo della polizia locale è scattato poiché la madre aveva sottratto il bambino al personale sanitario, impedendo così la somministrazione...

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