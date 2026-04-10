Durante la trasmissione Storie al bivio, prevista per sabato alle 15:30 su Rai 2, Pietro delle Piane ha fornito spiegazioni dettagliate sulla fine della sua relazione con Antonella Elia. L’attore ha chiarito i motivi che hanno portato alla rottura del legame, avvenuta dopo che la compagna aveva scoperto una serie di messaggi ricevuti da diverse appassionate durante le ore notturne, contenuti che includevano richieste di incontri e immagini a sfondo erotico. Le motivazioni del distacco e la difesa dell’immagine pubblica. Il rapporto tra l’attore e la ex partner si è interrotto drasticamente, portando anche alla cancellazione del matrimonio che i due avevano programmato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delle Piane e Antonella Elia: la verità sul no al sì e le chat scoperte

Antonella Elia incontra l’ex al Grande Fratello Vip, chi è Pietro Delle Piane e la verità sul matrimonio saltatoAntonella Elia ha voluto chiarire al Grande Fratello Vip che il matrimonio che stava organizzando, con l’ex fidanzato Pietro Delle Piane, era...

Pietro delle Piane dopo le parole di Antonella Elia al GF Vip: “Voglio fare chiarezza”Chi ha seguito il GF Vip lo scorso 24 marzo, non ha certamente dimenticato uno dei momenti più discussi della puntata.

Temi più discussi: Pietro delle Piane: Non ho mai tradito Antonella Elia, da sei mesi sono casto; Patrizia Rossetti da Monica Setta a Storie al Bivio: Ho lasciato il mio fidanzato, ma non ho chiuso con l’amore; Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia (ancora) la casa: Motivi personali, ma il pubblico non perdona; Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo spiazza tutti: Mi sposo il 24 aprile, ma entrerei per una settimana.

Pietro Delle Piane: 'Non ho mai tradito Antonella Elia, sono casto da sei mesi'Pietro Delle Piane ha scelto il programma televisivo ‘Storie al bivio’, in onda su Rai 2, per chiarire la sua versione sulla fine della relazione con Antonella Elia. L'attore ha espresso profondo disp ... it.blastingnews.com

Delle Piane, Antonella mi ha lasciato per alcune chatIo e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans. Mi inviavano foto hot e chiedevano di vedermi. Ma non l'ho mai tradita e da quando non stiamo più insieme, cioè ... ansa.it

Consegnato lo stralcio per il completamento irriguo delle piane alte di Larino, prende avvio l’interconnessione Liscione–Finocchito #Fallucchi #Interconnessione #lavori - facebook.com facebook