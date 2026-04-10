Delegazioni trattanti Aran | possibili componenti esterni all’amministrazione
In un aggiornamento sulle trattative tra le parti, si è appreso che un'organizzazione sindacale può scegliere di includere nella propria delegazione trattante anche soggetti esterni all'amministrazione. La possibilità dipende dalla qualifica attribuita ai soggetti indicati e dalla loro funzione nel processo negoziale. Questa scelta può coinvolgere componenti con ruoli diversi rispetto ai dipendenti dell'amministrazione pubblica. La decisione viene comunicata all'Aran, l'ente responsabile delle relazioni sindacali.
Un’organizzazione sindacale può designare nella propria delegazione trattante anche soggetti non dipendenti dell’amministrazione, a seconda della qualifica con cui vengono indicati. Lo chiarisce l’Aran in un orientamento pubblicato il 7 aprile, con riferimento ai contratti delle Aree della dirigenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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