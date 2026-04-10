Deividas Bandzevicius vince e poi tira la racchetta addosso all'avversario italiano | squalificato

Durante un match di tennis, il giocatore lituano Deividas Bandzevicius ha vinto un set e subito dopo ha lanciato la racchetta contro il suo avversario italiano, colpendolo. L'arbitro ha preso la decisione di squalificare Bandzevicius immediatamente, interrompendo la partita. L'evento ha attirato l'attenzione sulla condotta del giocatore, che è stato escluso dal torneo.