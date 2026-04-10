Degustando al Brolo l' appuntamento su prenotazione

Al Brolo si tiene un evento di degustazione su prenotazione che si concentra su prodotti locali e sostenibili. L'iniziativa mira a valorizzare il rapporto tra territorio e ambiente, offrendo un’opportunità di assaggio dedicata ai partecipanti. La prenotazione è necessaria per partecipare, e l’attenzione è rivolta a promuovere l’equilibrio tra natura e attività umana. L’obiettivo è condividere la passione per le eccellenze del territorio.

Passione, territorio e voglia di fare mettendo al centro l'equilibrio tra ambiente e uomo per risaltare la bontà. Sarà "Buono Pulito e Giusto"? Sabato 11 aprile toccheremo con mano e non solo.? Un panificio, un birrificio ed un produttore di vino per raccontare un modello di agricoltura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it La Sicilia autentica su La7, viaggio da Raffadali a Sant’Angelo di Brolo tra tradizioni e imprese artigianeNel programma “Green Tour” il racconto delle eccellenze dell’entroterra isolano con tappa anche nel Messinese: artigiani, cultura locale e produzioni... Salute gratuita ad Alessandria: screening medici su prenotazioneSabato 11 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:00, viale della ad Alessandria ospiterà il Villaggio della prevenzione.