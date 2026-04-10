Deficit sanitario | Un buco scavato in due anni per vincere le regionali Vogliamo conoscere i nomi dei responsabili chiediamo a Decaro un’operazione verità

Negli ultimi due anni, il sistema sanitario ha accumulato un deficit significativo, secondo alcuni osservatori, come risultato di decisioni prese in vista delle elezioni regionali. La richiesta di trasparenza si concentra sulla conoscenza dei responsabili di questa situazione, con una particolare attenzione alle responsabilità politiche e amministrative. Un rappresentante istituzionale ha chiesto pubblicamente un’operazione verità, rivolgendo l’attenzione all’obiettivo di fare chiarezza sui fatti.