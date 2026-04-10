Deficit sanitario | Un buco scavato in due anni per vincere le regionali Vogliamo conoscere i nomi dei responsabili chiediamo a Decaro un’operazione verità
Negli ultimi due anni, il sistema sanitario ha accumulato un deficit significativo, secondo alcuni osservatori, come risultato di decisioni prese in vista delle elezioni regionali. La richiesta di trasparenza si concentra sulla conoscenza dei responsabili di questa situazione, con una particolare attenzione alle responsabilità politiche e amministrative. Un rappresentante istituzionale ha chiesto pubblicamente un’operazione verità, rivolgendo l’attenzione all’obiettivo di fare chiarezza sui fatti.
La sensazione, infatti, è quella che il commissariamento della Sanità – una vera iattura per i pugliesi – possa togliere un po’ di castagne dal fuoco proprio a Decaro e alla sua maggioranza. Infatti, Decaro, nominato dal Governo nazionale commissario, potrebbe ‘da solo’ decidere l’aumento dell’Irpef e non dar conto delle scelte adottate (sempre insieme a una task force di fedelissimi) evitando così il confronto in Consiglio, ma soprattutto non dovendo chiarire pubblicamente le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
“Al cimitero c’è un buco vuoto, a chi portiamo i fiori? Da 4 anni aspettiamo la salma. Non si è suicidata, vogliamo la verità”: la cugina di Liliana Resinovich in lacrimeUn dolore che non conosce tregua e una sola volontà: sapere la verità sulla morte di Liliana Resinovich.
Furto con la ’tecnica del buco’. Maxi colpo nella gioielleria in centro. Arrestati i due responsabiliDopo aver scavato un tunnel dall’immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un...
Temi più discussi: Sanità pugliese, buco da 369 milioni: rischio commissariamento e ipotesi aumento tasse; Salvare la sanità tedesca | 66 misure per colmare il buco da 15 miliardi; Disavanzo azzerato grazie a tasse e tagli pesanti.
Deficit sanità, Decaro: Se non potremo coprire il debito, di dovrà procedere con interventi da commissariamentoDecaro è intervenuto anche sullo spinoso tema del deficit della sanità pugliese che ammonta a 369 milioni di euro. Una somma che se non troverà le coperture, porterà la Puglia dritta al commissariamen ... trmtv.it
Più 0,75% sull’Irpef: ecco gli scenari per coprire il deficit della sanità in PugliaLe proiezioni: aumenti fino a 450 euro per i redditi più alti. Decaro: Valutiamo le risorse del bilancio che possiamo usare ... bari.repubblica.it
Nel dibattito sul deficit sanitario e sulla mobilità passiva, sulle pagine del Quotidiano l'Attacco, AIOP Puglia richiama l’attenzione su un punto chiave: non bastano misure emergenziali, serve una visione strutturale. Come sottolinea il Presidente Fabio Margili - facebook.com facebook
Profondo rosso nella sanità piemontese: nei bilanci di Asl e ospedali deficit di quasi 900 milioni lastampa.it/torino/2026/03… @LaStampa x.com