Debutta la Lodi Design Week | Come il Fuori Salone un parallelo di qualità

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre la prima edizione della Lodi Design Week, evento che si propone di portare il design al di fuori dei consueti circuiti espositivi. L’obiettivo è utilizzare il design come mezzo per valorizzare la città, le sue vetrine e il tessuto economico locale. L’iniziativa si svolge nel centro storico e coinvolge diverse attività commerciali e spazi pubblici, proponendo un parallelismo con il Fuori Salone milanese.

Lodi, 10 aprile 2026 – Portare il design fuori dai grandi circuiti e farne uno strumento per raccontare la città, le vetrine e il tessuto economico. È lo spirito della prima edizione della “Lodi Design Week“, presentata ieri in municipio. Un’iniziativa che guarda a Milano senza complessi di inferiorità. “La nostra intenzione è portare un valore aggiunto rispetto alla Città Metropolitana – spiega Isacco Galuzzi, segretario di Confcommercio Lod i – promuovendo il design in un contesto urbano che valorizzi anche il commercio e le attività locali”. Un punto di partenza per costruire nel tempo un appuntamento stabile. Sulla stessa linea Giuseppe Bongiorni, vicepresidente di Federmobili: “Negli ultimi anni il Fuori Salone è cresciuto tantissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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