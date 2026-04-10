Debutta la Lodi Design Week | Come il Fuori Salone un parallelo di qualità

Oggi si apre la prima edizione della Lodi Design Week, evento che si propone di portare il design al di fuori dei consueti circuiti espositivi. L’obiettivo è utilizzare il design come mezzo per valorizzare la città, le sue vetrine e il tessuto economico locale. L’iniziativa si svolge nel centro storico e coinvolge diverse attività commerciali e spazi pubblici, proponendo un parallelismo con il Fuori Salone milanese.

Lodi, 10 aprile 2026 – Portare il design fuori dai grandi circuiti e farne uno strumento per raccontare la città, le vetrine e il tessuto economico. È lo spirito della prima edizione della “Lodi Design Week“, presentata ieri in municipio. Un’iniziativa che guarda a Milano senza complessi di inferiorità. “La nostra intenzione è portare un valore aggiunto rispetto alla Città Metropolitana – spiega Isacco Galuzzi, segretario di Confcommercio Lod i – promuovendo il design in un contesto urbano che valorizzi anche il commercio e le attività locali”. Un punto di partenza per costruire nel tempo un appuntamento stabile. Sulla stessa linea Giuseppe Bongiorni, vicepresidente di Federmobili: “Negli ultimi anni il Fuori Salone è cresciuto tantissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Debutta la Lodi Design Week: “Come il Fuori Salone, un parallelo di qualità” Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Il design prima del Salone, il genio di una famiglia di ceramisti tra Lodi e Milano Tra le anticipazioni più importanti di questa edizione c'è quella di Alcova, con magie negli spazi dell'Ospedale militare di Baggio.