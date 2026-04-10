Nella serata di ieri, il Forum di Assago ha assistito a una partita caratterizzata da una performance deludente da parte della squadra di Milano. Durante l’incontro, i tifosi hanno espresso il proprio disappunto con fischi durante l’intervallo, segnando una prima volta nel corso della stagione. La tensione tra pubblico e squadra si è fatta evidente, portando a una manifestazione di disagio tra gli spettatori.

Il Forum di Assago ha vissuto una serata di profonda tensione sportiva, segnata da un’incapacità di reazione che ha portato, per la prima volta, i tifosi a manifestare il proprio disappunto con dei fischi durante l’intervallo. L’Armani Milano ha subito la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco per 84-94, in una prestazione che ha evidenziato lacune strutturali proprio nella fase decisiva della competizione europea. La sfida è iniziata con un equilibrio apparente, con il primo quarto chiuso sul 20-20 e una buona produzione individuale di Shields, che ha messo a segno 8 canestri su 14 totali. Tuttavia, il distacco si è creato bruscamente nei primi cinque minuti del secondo periodo, quando la squadra milanese ha subito un colpo durissimo incassando 20 punti e permettendo ai tedeschi di portarsi avanti di 15 lunghezze (25-40). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debacle all’Armani Arena: Milano crolla e i tifosi esplodono in rivolta

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