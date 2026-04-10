Il nuovo allenatore degli Spurs ha tenuto la sua prima conferenza stampa dopo aver preso in carico la squadra. Ha affermato di credere nella possibilità di evitare la retrocessione e ha dichiarato che si merita di rimanere in Premier League. Ha sottolineato che la permanenza in massima serie deve essere chiara a tutti, senza lasciare spazio a dubbi o ambiguità. La sua missione è ora quella di guidare la squadra verso la salvezza.

Guglielmo Vicario non è ancora pronto. Mohammed Kudus, che Roberto De Zerbi voleva già al Brighton, si è infortunato di nuovo. Eppure il tecnico comincia la sua avventura al Tottenham convinto della sua missione: salvare la squadra dalla retrocessione nelle prossime 7 partite e poi costruire gli Spurs a sua immagine e somiglianza, divertenti e vincenti. “Credo nella salvezza e voglio che questo sia chiaro a tutti: io voglio lavorare in Premier League e penso di meritarmelo”, ha raccontato nella sua prima conferenza stampa in quella che è la sua nuova casa, il centro di allenamento degli Spurs alla periferia nord di Londra, da dove sta preparando il debutto di domenica a Sunderland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi-Tottenham, inizia la missione salvezza: "Sia chiaro, io ci credo. Mi merito la Premier"

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