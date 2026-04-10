De Zerbi-Tottenham inizia la missione salvezza | Sia chiaro io ci credo Mi merito la Premier
Il nuovo allenatore degli Spurs ha tenuto la sua prima conferenza stampa dopo aver preso in carico la squadra. Ha affermato di credere nella possibilità di evitare la retrocessione e ha dichiarato che si merita di rimanere in Premier League. Ha sottolineato che la permanenza in massima serie deve essere chiara a tutti, senza lasciare spazio a dubbi o ambiguità. La sua missione è ora quella di guidare la squadra verso la salvezza.
Guglielmo Vicario non è ancora pronto. Mohammed Kudus, che Roberto De Zerbi voleva già al Brighton, si è infortunato di nuovo. Eppure il tecnico comincia la sua avventura al Tottenham convinto della sua missione: salvare la squadra dalla retrocessione nelle prossime 7 partite e poi costruire gli Spurs a sua immagine e somiglianza, divertenti e vincenti. “Credo nella salvezza e voglio che questo sia chiaro a tutti: io voglio lavorare in Premier League e penso di meritarmelo”, ha raccontato nella sua prima conferenza stampa in quella che è la sua nuova casa, il centro di allenamento degli Spurs alla periferia nord di Londra, da dove sta preparando il debutto di domenica a Sunderland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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