Rosetta De Stasio ha diffuso un comunicato stampa in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Parco riguardo alla giornata di Pasquetta. Nel comunicato, De Stasio chiarisce che il termine “gentaglia” non era rivolto né agli organizzatori, né agli ospiti presenti durante l’evento. La replica arriva dopo le affermazioni di Pepe, che aveva commentato la vicenda in una nota ufficiale.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De Stasio in risposta alle affermazioni del Presidente Alessandro Pepe in merito alla vicenda di Pasquetta al Parco De Mita. “Considerate le affermazioni rese dal Presidente Alessandro Pepe ritengo opportuno chiarire la vicenda di Pasquetta al Parco De Mita. Nel corso del mio intervento di replica all’Assessore Cappa durante la seduta di question time di ieri, ho precisato che il Comune doveva necessariamente procedere con la stipula della convenzione, ancora non esistente, con la società che ha in gestione provvisoria il parco. Ciò al fine di garantire la regolarità di un parco che, per detta di tutti, è e deve rimanere “pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Stasio: “Il termine “gentaglia” non era riferito né agli organizzatori né agli ospiti del Parco”

Benevento, “gentaglia” al Parco De Mita: Pepe (Città Verde) attacca De Stasio e chiede accesso agli attiDura presa di posizione dell’associazione ‘Città Verde’ sulla vicenda delle dichiarazioni rese durante l’ultimo Question Time al Comune di Benevento.

Attacco hacker agli Uffizi: rubate password e mappe. Ma la Galleria smentisce: “Nè furto, nè danno”FIRENZE – Tra gennaio e febbraio 2026, un attacco hacker ha colpito la rete informatica degli Uffizi.