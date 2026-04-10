Circolano voci tra i corridoi televisivi riguardo a un possibile rapporto tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, attrice nota nel mondo dello spettacolo. Si parla di un legame sia a livello professionale che personale, con l’indiscrezione di un loro debutto congiunto sul palco del Festival di Sanremo nel 2027. Al momento, non sono state confermate né smentite queste ipotesi.

Le indiscrezioni che circolano tra i corridoi televisivi puntano il riflettore su un possibile sodalizio professionale e privato tra Stefano De Martino e l’attrice Brenda Lodigiani, con l’ipotesi di un debutto della comica sul palco del Festival di Sanremo 2027. Mentre i due vengono avvistati frequentemente insieme nelle zone di Milano, anche in compagnia di familiari e amici, si muovono le prime carte per un progetto lavorativo che potrebbe vederli protagonisti all’Ariston. Un legame che intreccia vita privata e strategie professionali. La vicinanza tra il conduttore e la comica sembra aver superato la semplice conoscenza professionale, manifestandosi attraverso cene frequenti e incontri nelle rispettive abitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino e Brenda Lodigiani: segreto amore o colpo a Sanremo?

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