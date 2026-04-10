De Bruyne trasforma il Napoli | è lui la chiave per lo Scudetto?

Da spazionapoli.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne ha avuto un ruolo determinante nel miglioramento del Napoli sotto la guida di Conte, contribuendo a trasformare la squadra in una formazione più competitiva nelle ultime settimane. La sua presenza in campo ha portato un incremento nelle prestazioni offensive e nella capacità di manovra della squadra, portando a risultati positivi nelle partite recenti. La sua influenza in campo ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Kevin De Bruyne ha cambiato radicalmente il Napoli di Conte, diventata una macchina vincente nelle ultime settimane. Quattro successi consecutivi da quando il belga è in campo, con una duttilità tattica che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. L’ex City può essere l’arma in più per il finale di stagione. De Bruyne: da regista a trequartista, il Napoli vola. La mutazione tattica introdotta da Conte ha investito soprattutto il centrocampista belga, spostato da aiuto regista in posizione centrale a trequartista di destra. McTominay continua a recitare un ruolo offensivo, spesso partendo da sinistra e venendo dentro il campo. Questa riconfigurazione ha generato risultati immediati: quattro vittorie su quattro quando De Bruyne è regolarmente schierato in formazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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