David di Michelangelo in alcuni spot di Futuro Nazionale polemica a Firenze | No ad uso politico Vannacci | Viva la libertà

Da ilgiornaleditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze è scoppiata una polemica dopo che il David di Michelangelo è stato utilizzato in alcuni spot pubblicitari di Futuro Nazionale. L’associazione ha difeso la scelta, affermando che si tratta di un uso simbolico e non a scopo di lucro, mentre alcune critiche sono state definite strumentali e pretestuose. Tra le reazioni, un esponente politico ha espresso il suo sostegno alla libertà di scelta.

Futuro Nazionale ha difeso la scelta parlando di un "uso simbolico e non a scopo di lucro" e denunciando critiche "strumentali e pretestuose". Una linea ribadita dallo stesso Vannacci, che ha evocato il "parallelismo tra il suo partito politico e la leggenda del David ovvero di chi, in inferiorità n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - David di Michelangelo in alcuni spot di Futuro Nazionale, polemica a Firenze: “No ad uso politico”, Vannacci: “Viva la libertà”

Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale: è polemicaFIRENZE – Firenze si infiamma per un caso che intreccia politica, arte e diritto d’autore.

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