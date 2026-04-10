David di Michelangelo in alcuni spot di Futuro Nazionale polemica a Firenze | No ad uso politico Vannacci | Viva la libertà

A Firenze è scoppiata una polemica dopo che il David di Michelangelo è stato utilizzato in alcuni spot pubblicitari di Futuro Nazionale. L’associazione ha difeso la scelta, affermando che si tratta di un uso simbolico e non a scopo di lucro, mentre alcune critiche sono state definite strumentali e pretestuose. Tra le reazioni, un esponente politico ha espresso il suo sostegno alla libertà di scelta.

Futuro Nazionale ha difeso la scelta parlando di un "uso simbolico e non a scopo di lucro" e denunciando critiche "strumentali e pretestuose". Una linea ribadita dallo stesso Vannacci, che ha evocato il "parallelismo tra il suo partito politico e la leggenda del David ovvero di chi, in inferiorità n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - David di Michelangelo in alcuni spot di Futuro Nazionale, polemica a Firenze: “No ad uso politico”, Vannacci: “Viva la libertà” Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale: è polemicaFIRENZE – Firenze si infiamma per un caso che intreccia politica, arte e diritto d’autore. David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuseÈ polemica sull’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo in alcuni materiali di comunicazione riconducibili a “Futuro Nazionale”, partito... Temi più discussi: Firenze, nei manifesti di Vannacci compare il David di Michelangelo. La direttrice dell'Accademia: Non abbiamo dato nessuna autorizzazione; David di Michelangelo: Premio Danza Città di Firenze: tutto sul concorso internazionale; Il David di Michelangelo sulle ‘vele’ di Futuro Nazionale: è polemica; Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto Vannacci. Vannacci, scoppia il caso del David di Michelangelo: cosa ha fatto il GeneraleScivolone di Roberto Vannacci: monta il caso legato al suo partito, Futuro Nazionale, e al David di Michelangelo. newsmondo.it Vannacci e il caso David, l’opera di Michelangelo usata per pubblicizzare Futuro Nazionale a FirenzeNo, Roberto Vannacci non può utilizzare a suo piacimento il David di Michelangelo, l’opera esposta nella Galleria dell’Accademia di Firenze, per fini politici. L’ex generale ed ex europarlamentare del ... msn.com Il David finisce su manifesti politici senza autorizzazione. La Galleria dell’Accademia interviene sulla questione asserendo di non aver dato alcuna autorizzazione Leggi l’articolo completo https://michelangelobuonarrotietornato.com/2026/04/10/il-mi - facebook.com facebook David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuse x.com