Danni maltempo Nobiletti rivendica il lavoro della Provincia | Molti sono venuti a prendersi medagliette

Il presidente della Provincia di Foggia ha commentato le operazioni di messa in sicurezza svolte nei comuni dei Monti Dauni colpiti dal maltempo, sottolineando il ruolo fondamentale della Provincia stessa. Ha affermato che molte persone sono arrivate a rivendicare meriti personali, paragonando questa situazione a chi si prende delle medagliette. La dichiarazione è arrivata in risposta alle attività di intervento legate alle recenti calamità naturali.

Rivendica il ruolo chiave della Provincia nelle operazioni di messa in sicurezza nei comuni dei Monti Dauni flagellati dal maltempo il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e non risparmia una stilettata: “Molti sono venuti a prendersi un po' le medagliette”.A margine della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Decaro mediatore della pace a Palazzo Dogana: Nobiletti riavvolge il nastro e la Provincia riparte Maltempo e danni, la mappa delle strade chiuse sul territorio della Provincia di TerniLa Sp 18 Calvese a Calvi dell’Umbria rimane chiusa dal ponte della Valle a sud e dall’inizio di via della Pinetina a nord per il cedimento di un... MALTEMPO NOBILETTI Maltempo in Capitanata, Nobiletti: Chiesto lo stato di calamità naturale, servono risorse strutturali subitoDanni ingenti, con 21 strade provinciali chiuse o parzialmente inagibili e numerosi ponti, attraversamenti e tratti stradali ceduti o allagati ... statoquotidiano.it Maltempo, crolla carreggiata Sp 130 nel Foggiano. Nobiletti: Il Comune di Roseto Valfoltore risulta al momento isolatoIl presidente della Provincia di Foggia: I tecnici provinciali saranno sul posto con una video call in parallelo con la protezione civile nazionale per definire le azioni immediate ... trmtv.it