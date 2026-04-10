Dall’Unibo il vino del futuro | Tecnologie di precisione contro i cambiamenti climatici

Un'università italiana sta portando avanti ricerche nel settore viticolo, concentrandosi su tecniche colturali sostenibili. Lo scopo è sviluppare metodi che possano ridurre gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla produzione di vino. Le attività di studio si focalizzano sull'applicazione di tecnologie di precisione per adattare le pratiche agricole alle nuove condizioni climatiche. Le iniziative coinvolgono esperti di diversi settori legati alla viticoltura e alla sostenibilità ambientale.

Il vino del futuro attraverso la ricerca di oggi. All’Unibo, se si parla di settore viticolo, i principali ambiti di ricerca "sono concentrati sugli studi delle tecniche colturali sostenibili per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico". A tracciare il quadro è Ilaria Filippetti, associata del Dipartimento di Scienze e tecnologie Agro-alimentari. Professoressa, quali sono le azioni? "Ad esempio contrastare i danni da scottature e riduzioni produttive attraverso la gestione delle risorse idriche, le tecniche di gestione della chioma e del suolo. Tali tecniche possono riguardare l’utilizzo di trattamenti con polveri di roccia (caolino, zeolite a chabasite), l’installazione di impianti di irrigazione climatizzante, l’applicazione di reti ombreggianti e la rimozione di parti della chioma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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