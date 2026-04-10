A bordo della missione Artemis II, oltre alle tecnologie più avanzate, si trova anche un’attenzione particolare alla gastronomia. Tra gli alimenti portati nello spazio ci sono cinque salse piccanti, ritenute indispensabili dalla NASA: Tabasco, Sriracha, Cholula, Frank’s RedHot e Heinz Hot Taco Sauce. Tra le scelte alimentari figurano anche il noto barattolo di Nutella, che accompagna le provviste per il viaggio.

A bordo della missione Artemis II non c’è solo tecnologia d’avanguardia, ma anche gastronomia. E no, non si parla solo del celebre barattolo di Nutella, ma anche di cinque salse piccanti che la Nasa considera “essenziali”: Tabasco, Sriracha, Cholula, Frank’s RedHot e Heinz Hot Taco Sauce. Non si tratta unicamente di una trovata pubblicitaria. Spazio e cibo sono più connessi di quanto non sembri a un primo sguardo. In microgravità il gusto si attenua, l’olfatto si riduce e la percezione del cibo si appiattisce. Il piccante interviene esattamente lì dove il sistema sensoriale perde efficienza e amplifica, corregge, ristabilisce la percezione del gusto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalle salse piccanti alla Nutella, il fattore “gastronomico” della missione Artemis II

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