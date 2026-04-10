Venerdì 10 aprile 2026, presso lo spazio culturale Materia a Castronno, è stata presentata l’ultima produzione del duo Silence Diggers, intitolata

Venerdì 10 aprile 2026, lo spazio culturale Materia a Castronno ha ospitato la presentazione di Silence Diggers – The Nashville Sessions, l’ultimo progetto discografico del duo composto da Anita Camarella e Davide Facchini. La serata, che ha la partecipazione del giornalista Marco Tresca, ha trasformato il consueto appuntamento musicale del venerdì in un ponte sonoro tra la provincia varesina e le radici della musica americana, grazie a un lavoro registrato in uno storico studio di Nashville attivo fin dal 1961. L’estetica del recupero e il rigore della registrazione analogica. Il cuore pulsante dell’incontro è stato il racconto tecnico e artistico dietro la creazione del nuovo album. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Varesa a Nashville: il viaggio analogico di Silence Diggers

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Si parla di: Anita Camarella e Davide Facchini tornano a Materia con l’album registrato a Nashville; Silence Diggers, a Castronno il nuovo disco di Anita Camarella e Davide Facchini nato a Nashville.