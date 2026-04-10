Dalla Resistenza all’ecologia | la sfida per salvare la democrazia

A due settimane dall’anniversario della Liberazione, una giornalista e scrittrice ha posto l’accento sulla connessione tra passato e presente, evidenziando come la lotta per la democrazia si intrecci con le sfide ambientali attuali. In un intervento pubblico, si è parlato della necessità di rafforzare i principi democratici attraverso misure concrete per affrontare l’emergenza ecologica. La riflessione invita a considerare l’impatto delle questioni ambientali sulla tenuta delle istituzioni.

A due settimane dall’anniversario della Liberazione, la giornalista e scrittrice Castellina propone una riflessione profonda sulla necessità di ricostruire i pilastri della democrazia partendo dalla gestione dell’emergenza ecologica. La prospettiva della ex parlamentare del 1929 punta a scardinare i modelli di crescita basati sul consumo superfluo per privilegiare il benessere sociale e la qualità dei servizi essenziali. L’eredità della Resistenza tra valori ideali e realtà politica. Il significato della lotta partigiana in Italia possiede tratti distintivi rispetto ai movimenti avvenuti negli altri Paesi europei. Mentre altrove l’obiettivo era ripristinare governi legittimi rimasti in esilio dopo lo spodestamento, i giovani italiani combattevano per un ideale che non godeva ancora di una consapevolezza storica consolidata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Resistenza all’ecologia: la sfida per salvare la democrazia "La democrazia delle donne. Dalla Resistenza alla Repubblica": incontro con Mara ValdinosiMercoledì 18 marzo alle ore 15,00 si terrà a Forlì al palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “La democrazia delle donne. Campi di internamento per salvare la democrazia americanaRoma, 2 mar – “È giunto il momento che gli Stati Uniti provvedano ad internare personalità come Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes”. How Planting Trees Toppled a Dictator: The Story of Wangari Maathai Argomenti più discussi: Istituti Resistenza del Veneto, Ministero Scuola taglia i docenti in distacco: 1200 firme contro; A Valdieri una serata sulle donne della Resistenza: il ricordo di Giovanna Dotto; Un mese di Resistenza; Cambiamento Climatico e Resistenza agli Antibiotici: Nuove Scoperte. Dalla resistenza culturale a un progetto urbano per restituire spazi e identità alla "città vecchia", ridandole centralità attraverso residenze d’artista, musica e coinvolgimento di chi il quartiere lo abita tutto l’anno. L'articolo di Andrea Tramonte - facebook.com facebook Oltre 100 morti in tre settimane in Myanmar: è il bilancio degli attacchi aerei condotti dalla giunta militare contro diverse aree controllate dalla resistenza. Da metà marzo, secondo fonti locali e centri di monitoraggio, i raid hanno colpito ripetutamente le regioni x.com