Dalla parentesi al Catania quasi vent' anni fa alla Nazionale Silvio Baldini sarà il ct per due gare

Dopo aver guidato il Catania in Serie A quasi vent’anni fa, nel 2007, e aver maturato diverse esperienze in diverse squadre italiane, Silvio Baldini assumerà il ruolo di commissario tecnico per due partite della nazionale. La sua carriera comprende tappe in varie categorie professionistiche, con un passato che include anche periodi in club di diverse regioni italiane. La sua nomina arriva in un momento di particolare attenzione per la selezione nazionale.

Diciannove anni fa l'avventura sulla panchina del Catania in serie A. Correva l'anno 2007. Dopo tante altre esperienze in giro per l'Italia e per le categorie professionistiche del nostro calcio. E oggi, dopo sette vittorie su otto gare, con l'Under 21, Silvio Baldini si ritroverà a guidare la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dall'ultima promozione del Palermo alla Nazionale, Silvio Baldini sarà il ct per due gareQuattro anni fa ha centrato la promozione col Palermo, l'ultima per i rosanero ripartiti dalla D nel 2019.

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Si parla di: Ipotesi Silvio Baldini per il post Gattuso in Nazionale.

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