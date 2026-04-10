Dal porto di Trieste si percepiscono chiaramente gli effetti della guerra sulle attività commerciali. È il principale scalo italiano per le esportazioni e le importazioni, e da qui si possono notare variazioni nel traffico di merci, con una diminuzione delle spedizioni di alcuni prodotti e un aumento di altri. Le navi in porto si alternano tra carichi tradizionali e carichi sospesi, mentre le operazioni di carico e scarico subiscono rallentamenti rispetto al passato.

È lo scalo italiano più importante per le esportazioni e le importazioni: da qui si osserva chiaramente perché i prezzi di ogni cosa stanno aumentando La città di Teheran dista circa 3.000 chilometri dal punto più vicino del territorio italiano, cioè la provincia di Lecce. Eppure le conseguenze della guerra si stanno facendo sentire anche in Italia: oltre al rincaro di benzina e diesel, sono anche aumentati i costi di spedizione di molte merci in arrivo dal Medio Oriente (alcune delle quali sono diventate introvabili), ma anche da più lontano. Sono costi in più per le aziende coinvolte, e a cascata anche per chi acquista. C’è un osservatorio privilegiato per osservare tutti questi meccanismi economici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dal porto di Trieste si capiscono bene le conseguenze della guerra

Le possibili conseguenze regionali della guerra in IranLa guerra tra Stati Uniti e Israele,da un lato, e Iran con i suoi proxy dall’altro, ha ormai scollinato il mese e al momento non sembrano esserci...

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoHanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra.

Temi più discussi: Natale Ditel nominato segretario generale del Porto di Trieste; Porto di Trieste: Ditel nuovo Segretario generale; Usb: no a materiale militare nel porto di Trieste; Al porto di Trieste non passano armi: passa la propaganda.

Porto di Trieste, il neo segretario generale Natale Ditel si presenta. Ecco cosa ha detto (VIDEO)Otto anni da segretario generale a Cagliari e vari incarichi nella pubblica amministrazione. Lo dice apertamente, sarà forse l'unica conferenza stampa in cui mi vedrete perchè alle telecamere prefer ... triestecafe.it

Porto di Trieste, nuovo segretario generale ma esplode la polemicaPorto di Trieste, nomina del segretario generale tra apprezzamenti e critiche politiche sul futuro dello scalo. nordest24.it

VENERDÌ 24 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "RICORDÉVE" NELLA NOSTRA SEDE DI PALAZZO TONELLO A TRIESTE x.com

Link Media Festival, il festival del giornalismo di Trieste, ha preso ufficialmente il via. Il direttore dei quotidiani del gruppo Nem (Nord Est Multimedia) Paolo Possamai, si sofferma sull’impronta giornalistica data al festival. «Non è un festival di giornalisti o per gi - facebook.com facebook