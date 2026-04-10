Dal Liano al Tauleto | i vini simbolo

Nelle colline di Castel San Pietro, tra Imola e Bologna, si trovano due zone che producono vini considerati simbolo di questa regione. Un’area si trova in Emilia, l’altra in Romagna, e ciascuna ha le sue caratteristiche distintive. La vista si estende a perdita d’occhio, offrendo un paesaggio che fa da sfondo alle tradizioni vinicole locali. Questi territori sono noti per le loro produzioni enologiche, che attirano appassionati e appassionate di tutta Italia.

Un pezzo di cuore in Emilia e uno in Romagna. Succede quando guardi a perdita d’occhio le colline di Castel San Pietro, fra Imola e Bologna. Due mondi, un’unica passione per il vino. La Umberto Cesari in numeri racconta di vigneti tra i 75 e i 250 metri di altitudine, 12 poderi (8 a Castel San Pietro Terme e 4 a Montecatone di Imola), 18mila metri quadri di cantine. La produzione si attesta sulle circa 3 milioni di bottiglie. Ma oltre le cifre, c’è la storia di un’azienda fondata nel 1964 da Umberto Cesari, uno di quegli uomini che con la loro visione credettero nel vino di qualità fra Emilia e Romagna. Siamo nell’area Doc per la produzione di Romagna Sangiovese, Romagna Trebbiano e Pignoletto Doc e nell’area Docg per la produzione di Albana di Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal Liano al Tauleto: i vini simbolo Leggi anche: Liano Picchi: "Salanetti è inattuabile" Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l’identità enologica del territorio al pubblico internazionale...