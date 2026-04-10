Il giocatore Elia continua ad allenarsi con il gruppo, ma il suo stato di salute resta incerto in vista della partita di domenica a Padova, prevista alle 15. I medici stanno monitorando attentamente la sua condizione, mentre la squadra si prepara alla trasferta senza ancora sapere se potrà contare su di lui. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.

Prosegue la corsa contro il tempo per provare a recuperare Elia per la delicata trasferta di Padova di domenica prossima (fischio d’inizio alle 15). Anche ieri mattina l’esterno destro ha proseguito nel proprio lavoro differenziato per smaltire l’infiammazione all’adduttore che lo tormenta ormai da alcune settimane. Lo staff medico cercherà di fare il possibile per metterlo a disposizione di mister Caserta, ma i giorni a disposizione si riducono drasticamente e la parole d’ordine resta “prudenza“. Con ancora diverse partite da giocare, infatti, forzare i tempi potrebbe essere deleterio. Buone notizie arrivano invece da Degli Innocenti e Romagnoli, che al lavoro differenziato hanno unito anche una parte di allenamento con il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal Campo. Elia ancora a rischio per domenica

Dal Campo. Elia, Degli Innocenti e Romagnoli progrediscono. L’obiettivo è recuperarli per la trasferta di domenicaProsegue la preparazione dell’Empoli all’importantissimo scontro diretto di domenica prossima alle 15 all’Euganeo di Padova.

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