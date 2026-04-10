Dal 16 aprile le opere di Sergio Giuliani all' ex Mercato Coperto di Falconara

Dal 16 aprile, l’ex Mercato Coperto di Falconara ospiterà una mostra antologica dedicata alle opere dell’artista Sergio Giuliani. Questa esposizione segue le precedenti esposizioni ‘Vedute’ del 2023 e ‘Racconti di viaggio’ del 2024, e sarà inaugurata mercoledì alle 17. La mostra si terrà in via Bixio e presenterà una selezione di dipinti realizzati dall’artista nel corso degli anni.

Dopo le mostre ‘Vedute’ del 2023 e ‘Racconti di viaggio’ del 2024, torna a Falconara la pittura di Sergio Giuliani con una nuova mostra antologica dei suoi dipinti, che sarà inaugurata mercoledì 16 aprile alle 17 all’ex Mercato Coperto di via Bixio. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Dal Medioevo a oggi: una nuova visita guidata tra Casa Matha e Mercato CopertoDue luoghi simbolo di Ravenna, Casa Matha e Mercato Coperto, diventano protagonisti di un percorso di visita guidata che invita a riscoprire il... Leggi anche: “The Machine Giuliani”, il nuovo show di Antonio Giuliani