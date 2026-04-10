Da zero medaglie ai trionfi di Brignone Goggia e Paris | come funziona il modello sci

Negli anni, la squadra italiana di sci ha attraversato un percorso di crescita, passando da nessuna medaglia ai successi di atleti come Brignone, Goggia e Paris. Dopo una parentesi senza riconoscimenti ai Mondiali del 2015, il team ha visto svilupparsi un sistema che ha portato a risultati più concreti. La trasformazione ha coinvolto diverse discipline e ha contribuito a rafforzare la presenza italiana nelle competizioni internazionali.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Qui le prime quattro puntate sugli sport acquatici, sull'atletica, sul volley e sul tennis. Oggi tocca allo sci alpino. Dallo zero medaglie ai Mondiali 2015 ai trionfi olimpici di Milano Cortina. Dalla valanga Azzurra, passando per Tomba-Compagnoni fino all'era dell'oro trascinata da Federica Brignone e Sofia Goggia, dall'eterno Dominik Paris all'emergente Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da zero medaglie ai trionfi di Brignone, Goggia e Paris: come funziona il modello sci Goggia, Brignone e non solo: le possibili medaglie azzurre nello sci alpinoCresce l'attesa per i Giochi Olimpici di Milano Cortina e con essa anche la speranza di vincere diverse gare nello sci alpino. Rari Nantes Romagna, un marzo da incorniciare: pioggia di medaglie e trionfi ai CriteriaMarzo si chiude con un bilancio straordinario per la Rari Nantes Romagna, protagonista di un mese ricco di successi sia a livello regionale che... Temi più discussi: Verissimo: Federica Brignone: le medaglie d'oro dopo il grave infortunio Video; Verissimo, le anticipazioni delle puntate del 4 e del 5 aprile: ospiti Giovanni Allevi e Federica Brignone; Federica Brignone, Sofia Goggia e gli Azzurri da Mattarella: Mantenuta la promessa. Da zero medaglie ai trionfi di Brignone, Goggia e Paris: come funziona il modello sciAi Mondiali 2015 l'Italia restò a secco di medaglie, poi il boom dello squadrone femminile, le conferme di Paris e la crescita di Franzoni e Pirovano: dal ruolo degli sci club all'elite, così gli azzu ... msn.com Olimpiadi, Fontana, Brignone e Lollobrigida in testa ai premiArianna Fontana ha arricchito il suo palmarès con tre medaglie: l'oro nella staffetta mista, l'argento nei 500 metri e l'argento nella staffetta femminile. Questi successi le hanno permesso di ... it.blastingnews.com Gli azzurri protagonisti dei Giochi invernali ricevuti in Vaticano dal Pontefice. Da Goggia a Lollobrigida: "Giornata unica". Brignone: "Quanta gentilezza nelle sue parole" https://shorturl.at/lmZU7 - facebook.com facebook L’olimpionica Brignone: “Ci hanno accolto con affetto e con i loro disegni”. Monsignor Tighe: “Il mondo di oggi ha bisogno dell’esempio degli sportivi”. #VaticanNewsIT @Coninews @CIPnotizie x.com