Da Vlahovic a Nunez ecco i piani della Juve per l' attacco E il Milan sogna un classe 2005

Nella settimana si sono fatte strada diverse voci di mercato legate alle principali squadre italiane. La Juventus sta definendo i piani per rafforzare l’attacco, considerando vari profili, tra cui alcuni attaccanti di rilievo. Parallelamente, il Milan sta seguendo con interesse un giovane talento nato nel 2005, che ha attirato l’attenzione di diverse big del calcio. Queste notizie, raccolte nel consueto appuntamento con le principali novità di mercato, mostrano un panorama in continuo movimento.