Da Vlahovic a Nunez ecco i piani della Juve per l' attacco E il Milan sogna un classe 2005
Nella settimana si sono fatte strada diverse voci di mercato legate alle principali squadre italiane. La Juventus sta definendo i piani per rafforzare l’attacco, considerando vari profili, tra cui alcuni attaccanti di rilievo. Parallelamente, il Milan sta seguendo con interesse un giovane talento nato nel 2005, che ha attirato l’attenzione di diverse big del calcio. Queste notizie, raccolte nel consueto appuntamento con le principali novità di mercato, mostrano un panorama in continuo movimento.
Nuova puntata de "Il Blitz", il nostro appuntamento settimanale con le principali news di mercato: si parla di Juventus, di Alisson Santos e di un classe 2005 che piace alle big. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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