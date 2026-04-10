Da Resident Evil all’IA | Milla Jovovich crea una memoria perfetta ma scoppia il caso

Da screenworld.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice nota per i ruoli in film di azione ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico e dei media entrando nel settore dell’intelligenza artificiale. Ha annunciato di aver sviluppato una memoria artificiale considerata “perfetta”, suscitando diverse reazioni. La notizia ha scatenato un dibattito pubblico e mediatico sulla validità e le implicazioni di questa innovazione, portando a discussioni su temi etici e tecnologici.

Da icona del cinema d’azione a protagonista di un acceso dibattito tecnologico: Milla Jovovich sorprende il pubblico entrando nel mondo dell’ intelligenza artificiale. L’attrice ha collaborato alla creazione di uno strumento che promette di risolvere uno dei limiti più frustranti dell’IA: la memoria. Il progetto, chiamato MemPalace, è diventato virale in pochi giorni, ma insieme all’entusiasmo sono arrivate anche forti critiche. Tra risultati dichiarati “ perfetti ” e accuse della community, il caso si è trasformato rapidamente in un vero e proprio scontro tra innovazione e credibilità. Tutto nasce da un problema concreto: l’“ amnesia ” delle intelligenze artificiali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Da Resident Evil all’IA: Milla Jovovich crea una memoria “perfetta”, ma scoppia il caso

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