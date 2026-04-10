Da lunedì cambia tutto | tornano piogge e temporali temperature in calo

Da lunedì il tempo atmosferico cambierà, con l’arrivo di piogge e temporali che interesseranno diverse zone. Domenica, secondo le previsioni, l’anticiclone si indebolirà a causa di una perturbazione proveniente dalla Francia e di un vortice in risalita dall’Algeria. Questi effetti atmosferici porteranno una diminuzione delle temperature e un aumento delle precipitazioni nelle aree coinvolte.

Già nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo dalla Francia e di un vortice in risalita dall'Algeria. Con l'inizio della nuova settimana la loro azione congiunta darà vita ad una dinamica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Meteo, cambia tutto nel weekend: tornano piogge e temporali al Centro-Sud Argomenti più discussi: Meteo: cambia tutto da lunedì, tornano piogge e temporali. Le ultime novità; Meteo, il caldo e l’alta pressione non lasciano la Toscana. Ma dopo il weekend cambia tutto; Il Meteo delle Valli - Weekend ancora soleggiato e mite, poi cambia tutto; ? Meteo, ancora giorni di vento in Trentino. Ma per Pasqua e Pasquetta cambia tutto. Cambia tutto da lunedì, tornano piogge e temporali. Le ultime novità x.com Come cambia il tempo tra lunedì 6 e martedì 7 aprile Le previsioni di www.meteo.it - facebook.com facebook