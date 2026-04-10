Da Londra a Parma in 2 ore il The Mirror parla delle bellezze della nostra città

Il The Mirror, quotidiano britannico, ha pubblicato un articolo dedicato a Parma, evidenziando le sue attrattive. La giornalista Natalie King descrive la città come una destinazione raggiungibile in due ore di volo da Londra, con tariffe a partire da 20 sterline. Il testo sottolinea la facilità di raggiungere Parma e le sue caratteristiche come meta per gli amanti del formaggio e della gastronomia.