Da Londra a Parma in 2 ore il The Mirror parla delle bellezze della nostra città
Il The Mirror, quotidiano britannico, ha pubblicato un articolo dedicato a Parma, evidenziando le sue attrattive. La giornalista Natalie King descrive la città come una destinazione raggiungibile in due ore di volo da Londra, con tariffe a partire da 20 sterline. Il testo sottolinea la facilità di raggiungere Parma e le sue caratteristiche come meta per gli amanti del formaggio e della gastronomia.
Il The Mirror, storico quotidiano del Regno Unito, ha dedicato un lungo articolo a Parma e alle sue bellezze, firmato da Natalie King, dal titolo “Ora i cittadini britannici possono prenotare un volo per sole 20 sterline verso il paradiso degli amanti del formaggio, a sole 2 ore di distanza dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Arisa, all’Ariston un po' di Parma: "Una favola magica" che parla anche alla nostra città
Leggi anche: Alice e Giuseppe iniziano il tour. Un corto sulle bellezze della città