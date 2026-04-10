Da Lecco a Gaza | la scuola in muratura costruita con i 108mila euro raccolti in provincia

Da Lecco a Gaza, un progetto di costruzione scolastica in muratura è stato realizzato grazie a una raccolta di 108mila euro provenienti dalla provincia. Il 9 aprile, nel salone del Circolo ARCI Promessi Sposi di viale Lombardia, il Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio ha organizzato un incontro con giornalisti e partecipanti per illustrare i dettagli del progetto, durato due anni e mezzo. All'evento erano presenti sei persone, con alcune sedie occupate dai presenti.

Il tavolo era occupato da sei persone, le sedie di fronte quasi tutte piene. Alle 18 di giovedì 9 aprile, nel salone del Circolo ARCI Promessi Sposi di viale Lombardia, il Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio ha convocato la stampa e i sodali per raccontare quello che in due anni e mezzo di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Nuovo record con 470.500 euro raccolti: Lecco sempre più capitale della ricerca TelethonCittà e provincia si confermano un esempio nazionale grazie a una rete associativa esemplare e alla generosità di tanti cittadini: "Risultati... Dalla Diocesi un segnale forte, raccolti oltre 30 mila euro per Gaza e progetti di paceRisposta concreta della comunità agrigentina alla colletta promossa dalla Caritas: fondi destinati agli aiuti umanitari e a iniziative di dialogo tra... Temi più discussi: Da Lecco a Gaza: costruita una scuola dove c'erano macerie. Ecco dove sono finite le donazioni; Caro Vik ti scrivo: lettere e reportage per restare umani; LECCO BASKET WOMEN SCONFITTA CON ONORE DA GALLARATE; Weekend del 10, 11 e 12 aprile: la primavera a Milano e in Lombardia è una vera maratona di eventi tra sport, fiori, gastronomia e rievocazioni. Cosa fare a LeccoArte, musica e solidarietà a Lecco nell’area Piccola Velocità di piazzale Riccardo Cassin. Sabato 11 aprile da ... ilgiorno.it Lecco. La local march for Gaza ha fatto tappa in piazza GaribaldiA ricevere con calore i globetrotters della Local March For Gaza c’era il gazebo della Tavola per la Pace di Lecco Una marcia per non restare in silenzio di fronte al genocidio di Gaza e di fronte al ... msn.com Sei di Lecco se... 2.0 (il vero!!) - facebook.com facebook