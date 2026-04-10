Da Latisana in visita a Cave del Predil

Da Latisana, l'Associazione Italiana Ex Minatori e il progetto Cuori di Carbone hanno organizzato una visita a Cave del Predil. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Cogoi e mira a preservare e raccontare la memoria dei minatori italiani emigrati nelle miniere del Belgio. L'evento si inserisce in un percorso di valorizzazione della storia mineraria e delle esperienze di chi ha lavorato in questo settore.

L'Associazione Italiana Ex Minatori (A.I.E.M.) e Cuori di Carbone, un progetto culturale e commemorativo nato per preservare e raccontare la memoria dei minatori italiani emigrati nelle miniere del Belgio, in collaborazione con Cogoi, hanno organizzato una visita a Cave del Predil, In viaggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Cuori di carbone in visita alla miniera di Cave del PredilLa gita “Cuori di Carbone – In viaggio nella memoria” sta per raggiungere il tutto esaurito. “Le Muchate Arabe”: sabato visita alle antiche cave più estese del sottosuolo di PalermoLe Muchate Arabe formano una grandissima rete di gallerie sotterranee fatta di decine di chilometri, dal Papireto fino a Ciaculli.