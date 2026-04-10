A maggio si svolgeranno dieci incontri online dedicati alla creazione di un podcast, intitolati

Ne parliamo a maggio nelle "Dieci lezioni sui podcast": dieci incontri online con chi, dentro e fuori dal Post, i podcast li scrive, li produce e li registra Quest’anno il ciclo inizierà con un prologo tenuto da Andrea De Cesco, per raccontare lo stato attuale dei podcast in Italia e fuori e per capire cosa è cambiato e cosa sta cambiando, a cui seguiranno dieci incontri per parlare sia degli aspetti più creativi, sia di quelli più tecnici della produzione dei podcast. Ci saranno Matteo Caccia e Jonathan Zenti a raccontare come si prepara e si scrive un testo che funziona a voce, come si sta davanti a un microfono e perché queste cose... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Da dove si comincia per fare un podcast?

Leggi anche: PODCAST – Non date retta ai pazzi: a Conte piace fare gol e sa come si fa

“Cara Regione, da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica”, da Atessa l'appello a tutti i sindaci dei Comuni montani“Cara Regione - ha scritto sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, in una lettera ragionata - da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica”.

Guida DEFINITIVA per Iniziare il Tuo VideoPodcast (2026)

Argomenti più discussi: Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti; Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Pasqua e Pasquetta, dall'Alta Badia a Taranto: 10 eventi da non perdere in Italia; Perché non possiamo non essere cristiani.

Da dove si comincia per fare un podcast?Ne parliamo a maggio nelle Dieci lezioni sui podcast: dieci incontri in diretta online con chi, dentro e fuori dal Post, i podcast li scrive, li produce e li registra ... ilpost.it

KICK OFF! Comincia ora #BolognaAstonVilla, forza ragazzi #UEL #WeAreOne - facebook.com facebook

Altro che vittoria strepitosa! Comincia il difficile post-Iran che per gli Stati Uniti non sarà una passeggiata L’editoriale di @GiuseppeSarcina sul @Corriere x.com