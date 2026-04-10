Da domenica prossima a Pietrelcina le telecamere di Mediaset

Da domenica prossima, le telecamere di Mediaset saranno a Pietrelcina, il paese natale di San Pio, per seguire un evento che coinvolge la comunità locale. La presenza dei mezzi di ripresa è prevista per riprendere le attività e le celebrazioni in programma nel centro abitato. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli specifici dell’evento o sui soggetti coinvolti. La registrazione delle immagini sarà effettuata nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Pietrelcina, paese natale di San Pio, si accendono i riflettori anche dei media nazionali: a partire da domenica prossima, e per le altre due consecutive (19 e 26 aprile), CANALE 5 trasmetterà in diretta (a partire dalle ore 10,00) la Santa Messa dalla Chiesa Madre ‘Santa Maria degli Angeli’”. Lo rende noto il Sindaco Salvatore Mazzone soddisfatto della nuova iniziativa editoriale “perché testimonia che Pietrelcina continua a suscitare sempre più interesse, e non solo quello dei fedeli”. “Sono eventi – continua il primo cittadino – che aprono una ‘finestra’ importante su Pietrelcina proprio in questa stagione primaverile e che contribuirà alla crescita del turismo religioso delle aree interne della Campania, di cui il nostro comune è un simbolo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da domenica prossima a Pietrelcina le telecamere di Mediaset Cambio palinsesto Mediaset: da domenica 22 marzo le soap di Canale 5 arrivano nel daytime festivoUna importante variazione di palinsesto Mediaset promette di fare felici i tantissimi fans delle serie tv pomeridiane di Canale 5: Beautiful,... Oltre le Onde, domenica prossima a ManfredoniaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere...