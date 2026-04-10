Ad aprile, nelle Marche, si prospettano diversi eventi musicali di rilievo. Tra i protagonisti, figura Dardust, uno dei nomi più attesi del mese, mentre tra gli altri artisti confermati c’è anche Annalisa. Gli appuntamenti si terranno in diverse location della regione, attirando l’attenzione di appassionati e fan. La programmazione musicale di questo periodo si presenta ricca di esibizioni che spaziano tra vari generi e stili.

È Dardust (nella foto) uno dei nomi più attesi del calendario degli appuntamenti musicali di aprile nelle Marche. Il compositore e pianista, capace di passare con disinvoltura dalle grandi pagine classiche all’elettronica dance, sarà al Teatro dell’Aquila di Fermo il 18 aprile. Il giorno precedente, il 17, arriva in Regione una leggenda del jazz, il chitarrista americano Mike Stern, che suonerà, con il suo quintetto, al Breaklive di Ascoli Piceno. Nello stesso giorno, sempre in città, ancora jazz al Cotton Club con il Ralph Alessi Quartet. Sarà il pianista e cantante Raphael Gualazzi, l’ospite delle due serate, il 23 e 24 aprile dedicate ai finalisti del prestigioso premio per la nuova canzone d’autore Musicultura 2026, al Teatro Persiani di Recanati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Dardust ad Annalisa. Un programma da non perdere

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