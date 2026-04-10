Sabato alle 10.30 si terrà l’inaugurazione di nuovi servizi sociali in un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’immobile, che in passato era stato utilizzato da gruppi mafiosi, ora ospiterà iniziative dedicate al sostegno della comunità. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e della società civile, che inaugureranno ufficialmente gli spazi destinati a finalità sociali e di inclusione.

Da bene confiscato alla criminalità mafiosa a presidio di welfare e legalità. Sabato alle 10.30 sarà inaugurata la nuova sede dei servizi sociali dell’Unione Val d’Enza in via Matteotti 77, all’interno di un complesso immobiliare un tempo riconducibile ai fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli, coinvolti nel processo Aemilia sulla ’ndrangheta. L’immobile, assegnato al Comune dall’Anbsc, comprende due appartamenti e un’autorimessa, ora entrati a far parte del patrimonio comunale indisponibile. Gli spazi, sottratti in via definitiva alla mafia sono stati recuperati e trasformati per ospitare funzioni sociali e socio-sanitarie. "Nonostante un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da bene confiscato alla mafia a presidio del welfare. Sabato l’inaugurazione dei nuovi servizi sociali

Ladispoli, la Cittadella della solidarietà: dal bene confiscato alla mafia ai nuovi servizi socialiIl progetto nato su un bene sequestrato alla mafia amplia le attività a sostegno di famiglie, anziani e persone fragili, rafforzando la rete del...

Acqua dei Corsari, nuova vita per un bene confiscato alla mafia: apre un centro per l’autismoDa bene confiscato alla mafia a spazio per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Temi più discussi: Da bene confiscato alla mafia a presidio del welfare. Sabato l’inaugurazione dei nuovi servizi sociali; Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla Regione; Riuso sociale beni confiscati: finanziati da Regione 13 progetti nei Comuni pugliesi; A Ponte a Buggiano rinasce un bene confiscato alla mafia e diventa presidio di legalità e servizi.

Bene confiscato alla mafia diventa centro di solidarietàGrande festa a Donoratico per l’inaugurazione delle attività e l’intitolazione del capannone di Via 4 Novembre a Enzo Chioini. L’immobile, confiscato ai sensi del Codice Antimafia, rappresenta oggi la ... toscanaoggi.it

Boscoreale, nasce il Centro Impastato-Siani in un bene confiscato alla camorraSabato 11 aprile l’inaugurazione del polo giornalistico e culturale con webtv, podcast e biblioteca: un progetto unico in Italia dedicato alla legalità e ai giovani. ilgazzettinovesuviano.com

La rappresentazione sacra chiude sabato la Settimana Santa: 80 figuranti, 7 scene, 4 ore di Passione nel cuore del centro storico. L'attore che porta Cristo in croce sotto il castello normanno-svevo svela i retroscena dell'evento - facebook.com facebook

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