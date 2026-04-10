Cybersecurity il T-Con 2026 esplora il ' day after' degli attacchi informatici | Non è più solo il software a fare la differenza

Il T-Con 2026, evento giunto alla sua sesta edizione e tenutosi venerdì a Forlì, si è concentrato sul “giorno dopo” degli attacchi informatici. Durante l’iniziativa, esperti e professionisti si sono confrontati sulle sfide di aziende e organizzazioni nel riprendersi dopo un incidente di sicurezza digitale. Il focus è stato posto sui processi di ripristino e sulle strategie per tornare alla normalità, evidenziando che la sicurezza informatica non dipende solo dal software.

Cosa accade quando il polverone di un attacco informatico si dirada e un’azienda deve tornare a camminare con le proprie gambe? È questo l'interrogativo centrale del T-Con 2026, l’evento formativo e divulgativo giunto alla sua sesta edizione, svoltosi venerdì a Forlì. Organizzato da T-Consulting. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Il costo invisibile degli attacchi informatici: come affrontare le sfide della cybersecurityLe statistiche relative alle violazioni delle reti aziendali indicano un mutamento strutturale nelle tattiche offensive dei gruppi criminali, con... Leggi anche: Sanità, aumentano attacchi informatici, esperti: "Ia e cybersecurity fondamentali" SonicWall Secure by Default Webinar - Why Cybersecurity Must be Built In, Not Bolted On