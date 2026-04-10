Un sacerdote è stato preso di mira da un gruppo di giovani mentre si trovava nel territorio di Caravaggio. Secondo quanto riferito, il sacerdote è stato circondato da circa dieci ragazzi che lo hanno spinto, mentre alcuni gli hanno lanciato bastoni e un sasso. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. Non sono state ancora rese note eventuali denunce o provvedimenti delle autorità.

LA SCELTA. Il curato è stato accerchiato da una decina di ragazzi e spinto, poi gli hanno lanciato bastoni e un sasso. Da qui la scelta per il campetto in sintetico dell’oratorio, «anche se mi rattrista», ammette don Andrea Piana. «A questo punto non mi rimane che mettere a disposizione il campetto di calcio in sintetico dell’oratorio solo su prenotazione e a pagamento. Anche se è una scelta che mi rattrista». È questa la decisione che il curato dell’oratorio San Luigi di Caravaggio, don Andrea Piana, si è visto costretto a prendere dopo la brutta esperienza vissuta sabato 4 aprile con un gruppo di una decina di maranza di 15-16 anni: questi ultimi l’hanno accerchiato per poi dargli uno spintone e, infine, mentre si allontanavano da lui grazie all’intervento di altri adulti, lanciargli contro due bastoni e un sasso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Curato spintonato dai maranza a Caravaggio: «Ora per usare il campo si pagherà»

Temi più discussi: Curato spintonato dai maranza a Caravaggio: Ora per usare il campo si pagherà; Caravaggio, il curato don Andrea accerchiato dai maranza: Avevano picchiato un ragazzino, mi hanno sfidato. Ora chiudo il campetto da calcio; Aggredito con pietre e bastoni dai maranza, il parroco: basta chiudo il campo da calcio dell’oratorio; Compagnia di maranza tiene in scacco l’oratorio. Don Andrea minacciato e aggredito: Adesso basta.

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Il curato è stato accerchiato da una decina di ragazzi e spinto, poi gli hanno lanciato bastoni e un sasso. Da qui la scelta per il campetto in sintetico dell’oratorio, «anche se mi rattrista», ammette don Andrea Piana. - facebook.com facebook