Cuneo il bilancio della Questura | 106 arresti e migliaia di chiamate

Durante la cerimonia al Teatro Toselli, la questore di Cuneo ha illustrato i risultati raggiunti nel primo anno di incarico, evidenziando 106 persone arrestate e migliaia di chiamate arrivate alla centrale operativa. Sono stati resi noti anche i dati sull’attività di polizia nel 2025, a cinque mesi dall’insediamento in carica. La giornata è stata dedicata alla commemorazione delle forze dell’ordine.

Durante la celebrazione della giornata dedicata alle forze dell’ordine presso il Teatro Toselli, la questore di Cuneo Minucci ha presentato un prospetto dettagliato dell’operatività svolta nel corso del 2025, segnando cinque mesi dal suo insediamento. Il bilancio analizza l’impatto delle attività di sicurezza sul tessuto sociale locale, incrociando i dati della sala operativa con le indagini della Squadra Mobile e dell’ufficio immigrazione. Gestione del territorio e controllo della microcriminalità. La macchina operativa della questura ha registrato un volume di lavoro considerevole, con la sala operativa che ha elaborato 7.297 chiamate totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo, il bilancio della Questura: 106 arresti e migliaia di chiamate Latina: 426 arresti e arsenali di tritolo, il bilancio della QuesturaLa Questura di Latina presenta un bilancio dettagliato dell’ultimo anno di operazioni sul territorio pontino, segnato da una forte attività... Leggi anche: Sette arresti della polizia della questura di Venezia Temi più discussi: Pallavolo SL – Cuneo, il Presidente Costamagna fa il bilancio stagionale e parla del futuro e delle conferme; Cuneo Volley, Costamagna: Obiettivo salvezza anche il prossimo anno; Cirio: A giorni il nuovo assessore, dal 20 aprile Asti-Cuneo totalmente aperta; Cuneo-Modena 0-3. Massari: Semifinali? Saranno partite toste. Codarin: Stagione? Bilancio assolutamente positivo. Un anno di attività per la Polizia a Cuneo, il bilancio del questore(ANSA) - ROMA, 10 APR - È un bilancio positivo quello che il questore di Cuneo Rosanna Minucci traccia a cinque mesi dal suo arrivo. In occasione della festa della polizia, celebrata al teatro Toselli ... msn.com Anche Cuneo celebra il 174? anniversario della fondazione della Polizia di StatoVenerdì la cerimonia prima in Questura e poi al teatro Toselli, sarà un'occasione di bilancio sull'attività dell'ultimo anno ... targatocn.it LO SPLENDORE DEI MONTI E DELLE VALLI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - facebook.com facebook Quando Bisio e Cortellesi cantarono Cuneo come fossero Jay-Z e Alicia Keys x.com