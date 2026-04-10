cultura e memoria le case museo scrigni preziosi

Nove case museo in Lombardia aprono le loro porte in occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. Questi siti conservano testimonianze e oggetti legati a figure di rilievo, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere aspetti della storia e della cultura locale. L’iniziativa si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo pubblico e appassionati di storia e tradizioni.

Sono nove le realtà della Lombardia che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’iniziativa si terrà il 18 e 19 aprile e vedrà, per il secondo anno, case museo di tutto il mondo aprire le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. "Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi - dichiara Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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