Crypto war | scontro da 1 miliardo tra i boss di Binance e OKX

Una disputa tra i vertici di due importanti piattaforme di criptovalute si è riaccesa dopo la pubblicazione di un’autobiografia. Le tensioni sono aumentate tra il CEO di una delle aziende e il fondatore dell’altra, con accuse reciproche sulla veridicità di documenti storici e sui rapporti con le autorità. La controversia riguarda anche un possibile scontro da circa un miliardo di dollari nel settore crypto.

Una disputa personale e professionale tra i vertici del settore crypto si è riaccesa violentemente dopo la pubblicazione di un’autobiografia, portando Changpeng Zhao e Star Xu a lanciarsi accuse pesanti su questioni legate alla veridicità di documenti storici e a presunti rapporti con le autorità. Lo scontro, che vede coinvolti i fondatori di Binance e OKX, ha assunto proporzioni globali con una sfida economica da un miliardo di dollari lanciata per risolvere una controversia riguardante lo stato civile di uno dei protagonisti. Il nuovo episodio di questa rivalità è esploso in seguito all’uscita del libro Freedom of Money, opera scritta da Zhao. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crypto war: scontro da 1 miliardo tra i boss di Binance e OKX "X è una fogna", "Idiota totale, licenziatelo", scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'LearyTutto nasce dalla respinta della proposta di Musk di installare sui 600 Boeing 737 della compagnia irlandese i servizi satellitari di Starlink, così... "War on War": studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militareNel pomeriggio di giovedì 5 marzo piazza Garibaldi a Lecco si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico di protesta giovanile.