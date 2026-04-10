Confcommercio Crotone ha lanciato Sguardi di luce, un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio fotografico locale alla solidarietà sociale per sostenere l’associazione Amici di Omero. L’iniziativa coinvolge oltre trenta professionisti dell’Associazione fotografi e videografi della Calabria (Afvc) per documentare l’identità produttiva e paesaggistica del crotonese, destinando i proventi alla tecnologia tattile per ipovedenti. L’arte fotografica come motore di sviluppo e inclusione sociale. Il progetto nasce da una sinergia strategica tra Confcommercio Crotone e l’Afvc, con l’obiettivo di trasformare lo scatto professionale in uno strumento di utilità pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: la fotografia diventa tatto per aiutare gli ipovedenti

Leggi anche: Giampaolo Sgura: la fotografia di moda diventa atto narrativo

Argomenti più discussi: Il porto di Crotone diventa casa dei delfini: avvistata una famiglia stabile; Cani da Oscar: tra set cinematografico e realtà, il Gruppo Fotoamatori presenta Dog Portraits; (VIDEO) Sguardi di luce, la fotografia racconta Crotone e diventa inclusione.

Confcommercio Crotone, foto e inclusione con Sguardi di luceConfcommercio Crotone presenta progetto fotografico per valorizzare il territorio e sostenere i non vedenti dell'associazione Amici di Omero ... ilcrotonese.it

Due presenze importanti, seppur part time, a Crotone. Servizio di Giovanni Finocchiaro. - facebook.com facebook

A Crotone cerimonia tra memoria, riconoscimenti e impegno per la legalità nel segno del motto “Esserci sempre” #Attualita x.com