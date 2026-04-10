Il ministro della Difesa ha annunciato che il governo ha predisposto un piano di difesa, sottolineando come il contesto internazionale sia mutato con il riaccendersi del conflitto in Europa. In un discorso pubblico, ha evidenziato che l’Italia deve adeguare le proprie strategie militari in risposta a questa nuova situazione. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma si è parlato di una preparazione già avviata per affrontare eventuali sviluppi.

“Il mondo è cambiato” e l’Italia, di fronte al ritorno della guerra in Europa, ha bisogno di una difesa diversa da quella immaginata fino a pochi anni fa “L’ho detto mille volte, non abbiamo una difesa adeguata semplicemente perché la difesa di cui abbiamo bisogno nei tempi che stiamo vivendo da 4 anni è profondamente diversa da quelli che tutti immaginavano di aver bisogno fino a 4 anni fa. Il mondo – ha affermato Crosetto – è cambiato. Abbiamo riscoperto la guerra all’interno dell’Europa”. “Gli investimenti di difesa – ha aggiunto il ministro – richiedono anni di programmazione, anni di finanziamento”. “La difesa ha il piano pronto. Ciò che servirebbe per adeguare la nostra difesa è pronto, è chiaro, è stato definito dagli Stati Maggiori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: ‘abbiamo un piano pronto “per la difesa”‘

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