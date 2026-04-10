Crolla un muro sulla strada provinciale contuso un giovane automobilista

Da lecceprima.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di oggi, una strada provinciale della zona è stata interessata dal crollo di un muro, che ha coinvolto un giovane automobilista. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno contribuito a indebolire la struttura, causando la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. Nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta.

LECCE – Le incessanti precipitazioni che hanno colpito il territorio salentino nei giorni scorsi hanno presentato l’ennesimo conto nelle prime ore di oggi. Un pericoloso cedimento strutturale si è verificato lungo la strada provinciale 374, l’arteria che collega i comuni di Taurisano e Miggiano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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