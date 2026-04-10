Crolla un muro sulla strada provinciale contuso un giovane automobilista

Nelle prime ore di oggi, una strada provinciale della zona è stata interessata dal crollo di un muro, che ha coinvolto un giovane automobilista. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno contribuito a indebolire la struttura, causando la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. Nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta.

LECCE – Le incessanti precipitazioni che hanno colpito il territorio salentino nei giorni scorsi hanno presentato l’ennesimo conto nelle prime ore di oggi. Un pericoloso cedimento strutturale si è verificato lungo la strada provinciale 374, l’arteria che collega i comuni di Taurisano e Miggiano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Automobilista va fuori strada sulla Provinciale 4, è graveGrave incidente nella notte tra Pasqua e Pasquetta a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Leggi anche: Crolla un muro sulla provinciale: vigili del fuoco sul posto Temi più discussi: Il terreno cede all'improvviso: crolla muro di recinzione di una palazzina a San Girolamo; Muro crollato in via Nairobi, protestano i residenti: Strada al buio da mesi, le transenne sono eccessive; Maltempo, crolla un muro di contenimento nel Potentino: evacuate tre famiglie e 15 persone; Crolla un rudere in città: intervengono i vigili del fuoco e i cani molecolari. Crolla un muro sulla provinciale, momenti di paura nel Salento: strada chiusaCrolla un muro di cinta sulla strada provinciale che collega Taurisano a Miggiano, in provincia di Lecce. Momenti di paura nella prima mattinata di oggi: una recinzione è ... quotidianodipuglia.it Crolla un muro lungo la Provinciale nel Basso Salento, nessun ferito, ma disagi alla viabilitàTaurisano (Lecce) – Crolla un muro, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ma la strada viene chiusa al traffico con immaginabili disagi per tanti ... corrieresalentino.it Crolla un muro sulla provinciale, momenti di terrore per gli automobilisti: strada chiusa al traffico - facebook.com facebook Serie B interregionale, Gardone crolla: playout sempre più vicini x.com