crolla per un attacco cardiaco salvato

È passato poco più di un mese da quando una donna è stata colta da un attacco cardiaco nel piazzale di un centro commerciale. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e, grazie all'intervento tempestivo di un operatore di emergenza, è stato possibile stabilizzare la donna e trasportarla in ospedale. La vittima si trova attualmente sotto osservazione, ma le sue condizioni sono migliorate rispetto allo stato di emergenza iniziale.

È passato poco più di un mese da quando una cittadina, colta da un malore nel piazzale antistante la chiesa di Calderino, è stata soccorsa grazie a un rapido e coordinato lavoro di squadra che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi: un’infermiera e due persone formate che, senza perdere tempo, hanno eseguito il massaggio cardiaco e utilizzato il vicino defibrillatore pubblico. Una catena di soccorso che si è attivata anche nella serata di martedì scorso, quando un uomo di 46 anni è stato colpito da un arresto cardiaco a Monte San Giovanni: in questo caso, il cuore ha ripreso a battere grazie al rapido intervento di tre concittadini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Man collapses from cardiac arrest, saved by passersby

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