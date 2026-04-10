Crociere ad Ancona Federalberghi Confcommercio | Sviluppo portuale riguarda l’intera regione
Il porto di Ancona rappresenta un punto chiave per il commercio e il turismo nelle Marche. Secondo Federalberghi Confcommercio, per sostenere questa importanza è necessario avviare una riorganizzazione strategica delle strutture portuali. Solo con un’infrastruttura moderna e funzionale sarà possibile accogliere le grandi navi da crociera, considerate una risorsa significativa per la regione. La discussione sulla riqualificazione del porto coinvolge l’intera area regionale.
Il porto di Ancona è il volano naturale per lo sviluppo del commercio e del turismo marchigiano. È dunque fondamentale procedere a una sua riorganizzazione strategica: solo un’infrastruttura moderna e funzionale può garantire l'approdo delle grandi navi da crociera, che rappresentano una risorsa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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