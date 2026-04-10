Il comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana ha annunciato il prolungamento dei termini per la presentazione delle domande relative ai progetti di servizio civile. La nuova scadenza è fissata alle ore 14:00 del 16 aprile 2026. La decisione riguarda tutte le candidature per i posti disponibili nell'ambito del servizio civile presso l'organizzazione.

Il comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana ha ufficialmente esteso i termini per presentare le candidature relative ai progetti di servizio civile, spostando la scadenza alle ore 14:00 del prossimo 16 aprile 2026. La decisione arriva mentre restano ancora diverse posizioni aperte per i ventotto posti messi a disposizione dall’ente, che riceve i finanziamenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del Servizio Civile Universale. La Presidente del Consiglio Direttivo, Santina Sonia Bognanni, ha espresso un forte senso di soddisfazione per il fatto che siano stati approvati ben otto progetti distinti. Questi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Croce Rossa a Caltanissetta: nuovi posti per il servizio civile

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Tra emergenze globali e impegno locale: la visione umanitaria della Croce Rossa ItalianaLo abbiamo sentito al telefono mentre si trovava in Calabria, nel pieno di una delle sue visite sul territorio, tra incontri con volontari, sopralluoghi ... msn.com

Ringraziamo per questa donazione, la signora Teresa della Croce Rossa. Grazie con tutto il cuore!!! x.com

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