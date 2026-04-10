Criteria Nuoto | la Hidro Sport brilla con i record di Muccitto

Tra il 26 marzo e il 2 aprile, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono svolti i Criteria Nazionali Giovanili BPER in vasca corta, un evento che ha visto protagonisti alcuni dei più promettenti giovani nuotatori italiani. Durante la competizione, la squadra Hidro Sport ha ottenuto risultati di rilievo grazie ai record stabiliti dal nuotatore Muccitto, che si sono distinti tra le varie prove.

Tra il 26 marzo e il 2 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato i Criteria Nazionali Giovanili BPER in vasca corta, un palcoscenico dove si sono misurati i migliori talenti giovanili d’Italia. Gli atleti della Hidro Sport hanno affrontato la competizione con una determinazione che ha confermato il solido percorso di crescita della società nel nazionale. Il trionfo di Muccitto tra bronzi e record regionali. La prestazione più rilevante della manifestazione è stata quella di Giovanna Muccitto, nata nel 2008, che ha dominato la specialità dei 100 dorso. L’atleta ha conquistato la medaglia di bronzo segnando un tempo di 59”85, una prestazione che le ha permesso di stabilire il nuovo record regionale assoluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Criteria Nuoto: la Hidro Sport brilla con i record di Muccitto Leggi anche: Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e rana Nuoto, Criteria 2026: record di categoria per Mao, Procaccini e Mancini nel terzo giorno di gareBuonasera agli appassionati di nuoto, specialmente a coloro che amano osservare i nuovi talenti farsi strada nel panorama azzurro. Temi più discussi: Nuoto, Hidro Sport protagonista ai Criteria Nazionali Giovanili - isNews; I 1500 di Bertoni: sipario sui Criteria; Maltempo, si attiva una frana a Salcito: evacuate 50 persone (VIDEO) - isNews; Isernia celebra la cultura della legalità con la seconda edizione del Festival dell’Educazione Civica - isNews. Nuoto, D’Ambrosio si scatena ai Criteria! Secondo tempo italiano di sempre nei 100 slBentornati al bordo vasca virtuale della piscina di Riccione dove si è svolta oggi la terza giornata di gare in campo maschile dei Criteria giovanili di ... oasport.it Nuoto: ai criteria nazionali giovanili di Riccione l’atleta della Chimera ancora in vetrina nella categoria Junior. Sofia Napoli si prende altri due titoli italianiAREZZO Due titoli italiani per Sofia Napoli (nella foto) ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. L’atleta della Chimera Nuoto, nata ... sport.quotidiano.net NUOTO, STAFFETTA STORICA PER NOVARA AI CRITERIA NAZIONALI Alla Libertas Nuoto Novara riesce la “tombola” ai Criteria Nazionali Giovanili BPer di nuoto in vasca da 25 metri svoltisi nella piscina romagnola di Riccione (Rn). Il sodalizio del presiden - facebook.com facebook