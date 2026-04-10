Una nota personaggio televisivo ha espresso il suo giudizio sull’ultima edizione di un reality trasmesso su un canale nazionale, iniziata a metà marzo. La stessa ha dichiarato che preferisce essere considerata una persona tranquilla piuttosto che comportarsi in modo ridicolo davanti alle telecamere. Le sue parole riflettono un'opinione critica nei confronti del programma, senza entrare nel dettaglio dei contenuti o dei partecipanti.

Milano, 10 aprile 2026 – Cristina Plevani torna a parlare dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha debuttato martedì 17 marzo, su Canale 5, e si mostra piuttosto perplessa riguardo quello che vede andare in onda. Il reality show ha nuovamente al timone Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, e i concorrenti sono tutti personaggi conosciuti (qualcuno più e qualcuno meno) nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio su questi ultimi e i loro comportamenti all’interno della Casa più spiata d’Italia che la prima vincitrice del Grande Fratello non sembra convinta. “Premetto, ho guardato solo la prima puntata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cristina Plevani: “Il Grande Fratello Vip? Meglio essere comodini che rendersi ridicoli”

Cristina Plevani e il Grande Fratello Vip: “Manca solo la versione Gold per chiudere il cerchio, ma il primo non si dimentica mai”Milano, 21 marzo 2026 – “Forse la questione è solo una: il Grande Fratello ha stancato (i reality in generale).

Pagelle Grande Fratello Vip 24 marzo: Cassini e Volpe pesantissimi, Lucia pensa di essere a Temptation Island. Chi sono i candidati comodiniRoma, 24 marzo 2026 - Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, quella andata in onda martedì 24 marzo, raccontano di alcuni...

Temi più discussi: Grande Fratello, tutti i vincitori dal 2000 a oggi e cosa fanno adesso: da Cristina Plevani ad Anita Mazzotta, ecco chi sono; Grande Fratello, tutti i vincitori dal 2000 a oggi e cosa fanno adesso: da Cristina Plevani ad Anita Mazzotta, ecco chi sono. C'è anche...; Grande Fratello VIP: Una dolce pausa tra un balletto e l'altro Video; Grande Fratello VIP: Un risveglio movimentato per i VIP: buon primo aprile! Video.

Cristina Plevani: Il Grande Fratello Vip? Meglio essere comodini che rendersi ridicoliLa prima vincitrice del reality show commenta il comportamento dei concorrenti all’interno della Casa e chiarisce subito: Evitatemi le solite frasi ‘sputi nel piatto dove hai mangiato’ perché non spu ... ilgiorno.it

Cristina Plevani dura sul GF: Ha stancato, sono sempre le stesse facce. Gongolo per gli ascolti bassiCristina Plevani commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il programma non vuole decollare e infatti non mancano ipotesi di una chiusura anticipata di un format che, secondo la ex ... fanpage.it

#CristinaPlevani interviene sull’attuale edizione del #GrandeFratelloVip. Le ultime vicende nella casa del #GfVip stanno creando molto scompiglio: se da una parte c’è chi non disdegna tutte le dinamiche che si stanno creando ed e’ incuriosito dai vari dissapo - facebook.com facebook